Covid-19 : qui peut être volontaire pour tester un vaccin ?

publié le 01/10/2020 à 14:32

À partir de ce jeudi 1er octobre, vous pouvez vous porter volontaire pour tester un vaccin contre la Covid-19. La plateforme Covireivac, coordonnée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a lancé les inscriptions dans la matinée.

Les essais cliniques devraient démarrer "entre octobre et la fin de l’année", indique l'Inserm dans un communiqué. Plusieurs vaccins pourront être testés. "Les plus prometteurs", assure l'institut qui écrit qu'ils seront d'abord sélectionnés par "le comité scientifique vaccins".

"Toutes les personnes de plus de 18 ans" pourront se porter volontaire. Il suffit de se préinscrire sur le site covireivac.fr et de remplir un premier questionnaire de santé. Ensuite, ce sont les chercheurs qui décideront de qui sera sélectionné, "en fonction des besoins des différents protocoles de recherche", explique l'Inserm. Les critères pourront être l'âge, les antécédents médicaux ou encore la localisation géographique. Il est donc possible qu'un volontaire ne soit jamais rappelé, s'il ne correspond pas aux critères.

Les personnes âgées invitées à se porter volontaires

Les personnes à risque, et notamment les personnes âgées, sont aussi invitées à participer à la campagne de test. En effet, les scientifiques ont besoin de données sur ces populations particulières pour être certains de l'efficacité du vaccin. "Être à risque de développer une forme grave de la Covid-19 n’implique pas de risque particulier lié à la vaccination Covid-19 en tant que telle", est-il écrit sur le site Covireivac.

Une fois choisi pour participer à une étude, il faut confirmer son accord. On peut donc encore choisir d’y renoncer. Encore faut-il toutefois réussir à s'inscrire. À 11 heures ce jeudi matin, le site était saturé : il faisait état d'un "ralentissement temporaire" de ses serveurs à cause de l'afflux d'inscriptions.

Le site Covireivac saturé ce jeudi matin Crédit : Capture d'écran Covireivac.fr