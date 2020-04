EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'interview d'Édouard Philippe

publié le 02/04/2020 à 20:30

La France pare toujours au plus pressé contre le coronavirus, qui a fait plus de 4.000 morts en un mois, en évacuant notamment des patients des régions submergées, alors que le gouvernement commence à réfléchir aux stratégies de sortie du confinement.

Le bilan s'alourdit tous les jours, avec plus de 500 nouveaux morts enregistrés à l'hôpital en 24 heures mercredi, portant le total à 4.032 depuis début mars. Au moins 884 personnes âgées sont décédées dans les établissements sociaux ou médico-sociaux depuis le début de la crise.

Des chiffres pas encore pris en compte au niveau national. Mais l'agence régionale de santé du Grand Est, une des régions les plus touchées, a par exemple indiqué avoir enregistré 570 décès en Ehpad, pour 1.585 en milieu hospitalier, soit un bilan alourdi de plus de 35%.

21h37 - Faut-il fabriquer des masques chirurgicaux en France ?



"Il y a 4 producteurs en France de masques chirurgicaux. C'est peu mais c'est déjà ça (...) Le fondement de notre stratégie depuis le début est de faire en sorte que dans la durée nous puissions continuer à produire et avoir accès à ces masques. Comment va-t-on faire pour la suite ? Nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus et donc nous allons probablement avoir besoin dans la durée de masques chirurgicaux. Il faut augmenter nos capacités de production nationale", déclare Édouard Philippe

21h21 - Comment vont se dérouler les épreuves du bac ?



"Il n'est pas possible qu'ils puissent passer le bac dans des conditions normales. A l'évidence, la machine ne va pas pouvoir être mise en oeuvre dans de bonnes conditions. A cela s'ajoute l'interruption des classes qui va avoir un impact. Il est donc acquis définitivement que les épreuves du bac ne pourront pas se dérouler au mois de juin et de juillet. Très probablement, il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon nouvelle. Soit elles auront lieu en contrôle continu, soit on peut espérer conjuger à ce contrôle continu une épreuve organisée à la fin du mois de juin", répond Édouard Philippe

21h08 - Comment va se dérouler le déconfinement ?



"C'est une question très difficile. On commence à s'y interroger et je comprends l'impatiance qui est générale. Mais le déconfinement n'est pas pour demain matin. La logique du confinement doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril et probablement plus longtemps (...) Il faut dire la vérité aux Français le déconfinement ce n'est pas pour demain matin", explique Édouard Philippe.

"Ce qui est acquis c'est que ce déconfinement devra intervenir progressivement, sauf si on trouve un vaccin (...) pour éviter qu'ensuite nous soyons frappés par une deuxième vague. C'est un exercice très délicat mais nous allons trouver la bonne solution et nous allons nous coordonner avec les italiens et les espagnols et le continent européen", ajoute-t-il.

20h56 - Pourquoi un hôpital de campagne a-t-il été ouvert à Mulhouse et non pas à Paris ?



"La région Grand-Est a été l'une des premières régions à faire face à la vague de malades du coronavirus. S'agissant de l’Île-de-France, nous avons choisi d'accélérer l'ouverture d'un plateau ultra-moderne prévu à Henri-Mondor pour qu'il ouvre au mois d'avril, de façon à accueillir 86 patients supplémentaires", annonce Édouard Philippe.



20h50 - La France risque-t-elle de connaître une pénurie de médicaments ?



"C'est l'une des questions les plus sensibles et les plus délicates que nous devons affronter en ce moment (...) Il y a partout dans le monde des tensions (sur ce sujet). Nous gérons au mieux les stocks de façon à pouvoir orienter quand c'est nécessaire vers les hôpitaux qui sont sous-tension", explique le premier ministre.



"Ma bataille en ce moment, ma priorité numéro 1 est de sourcer et d'être capable de répondre à la demande. J'ai appelé un certain nombre d'industriels sur la production des molécules (nécessaires pour les médicaments) et nous nous battons heure après heure. Je le fais avec beaucoup de concentration", ajoute Édouard Philippe.



20h42 - Pourquoi y-a-t-il plus de morts en France alors que le confinement a débuté il y a 15 jours ?



"Le nombre de morts aujourd'hui, c'est le nombre de morts qui découle de la progression de l'épidémie, avant la période de confinement. L'indicateur que nous suivons est le nombre d'entrées dans les services de réanimation", répond Édouard Philippe



"Le confinement est le seul moyen d'aider nos soignants à faire face à l'épidémie. Nous sommes dans un combat long et dur, la digue tient. J'ai au fond de moi-même beaucoup de lucidité sur l'angoisse de nos concitoyens (...) J'ai aussi au fond de moi-même avec la détermination d'être à la hauteur beaucoup d'espoir parce que notre système hospitalier tient et je crois qu'il va continuer à tenir", ajoute-t-il.



20h40 - "J'appelle tous nos concitoyens de respecter les règles de confinement. Le virus n'est pas en vacances, explique le premier ministre. Il ne doit pas y avoir de départs en vacances dans les jours qui viennent. Il y aura des contrôles (...) Je préfère faire appel à la responsabilité de nos concitoyens. Cette règle n'est pas là pour les ennuyer mais pour nous protéger".



20h35 - Au moins 884 personnes âgées sont décédées dans les établissements sociaux ou médico-sociaux depuis le début de la crise, selon un dernier bilan de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.



"C'est l'un des enjeux de cette crise sanitaire", dit Édouard Philippe. "Notre préoccupation majeure est d'essayer de les protéger (...) Ça explique toute une série de décisions que nous avons prise avec la mise en place du plan bleu, l'interdiction des visites et l'utilisation d'un certain nombre de tests", ajoute-t-il.

