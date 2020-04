et AFP

publié le 02/04/2020 à 22:13

L'annonce avait déjà été faite il y a quelques jours par l'AP-HP (Hôpitaux de Paris). Le nouveau bâtiment de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, qui devait ouvrir ses portes dans plusieurs mois, va finalement ouvrir dans le courant du mois d'avril.

Interrogé sur TF1 pour savoir s'il fallait installer un hôpital de campagne à Paris, comme il en existe déjà un à Mulhouse, le Premier ministre Edouard Philippe a répondu par la négative. En revanche, il a fait cette annonce sur l'hôpital de Créteil.

"Nous avons choisi d’accélérer l’ouverture d’un plateau ultra-moderne qui était prévu à l’Hôpital Henri-Mondor pour ouvrir au début du mois de juin, a-t-il expliqué. Nous avons fait en sorte pour qu’il puisse ouvrir dans le courant du mois d’avril, de façon à pouvoir accueillir 86 patients supplémentaires. C’est tout sauf négligeable. Ce plateau permettra de contribuer à l’augmentation de notre capacité d’accueil".

Selon nos confrères de Citoyens94 et actu.fr, qui citent l'AP-HP, cette ouverture accélérée est rendue possible par un don du groupe Dassault qui a permis "de finaliser les achats nécessaires à l’ouverture de ces nouvelles capacités (lits de réanimation, respirateurs, pousses seringues, différents scopes et matériels de surveillance…" .

L'AP-HP aurait ajouté que "les fonds du Groupe Dassault disponibles au-delà du financement de ce bâtiment seront mobilisés pour participer au soutien des personnels pendant l’épidémie".