Emploi fictif : dix mois avec sursis pour Jean-Christophe Lagarde

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Christophe Lagarde, ancien député et président de l'UDI, à dix mois de prison avec sursis pour détournement de fonds public. En cause : un emploi d'assistante parlementaire pour lequel l'élu a recruté Monique Escolier-Lavail, sa belle-mère. Si le contrat lui a permis de toucher près de 40.000 euros de salaire entre 2009 et 2010, l'enquête menée par le Parquet National financier ne montre pas de traces de cette activité jugeant que M. Lagarde a "manqué au devoir d'exemplarité d'un élu" en "faisant prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun" avec cet emploi fictif.

En plus de dix mois de prison avec sursis, la justice l'a condamné à 60.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité. Sa belle-mère et lui doivent par ailleurs payer près de 75.000 euros de dommages-intérêts à l'Assemblée nationale. Reconnue coupable de recel, Monique Escolier-Lavail a écopé de quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende.

Jean-Christophe Lagarde compte faire appel

"C'est une injustice car, ce que l'affaire a révélé, c'est qu'il n'y a aucun enrichissement personnel de Jean-Christophe Lagarde", a déclaré son avocat Yvon Goutal à l'issue de la lecture du jugement, annonçant son intention de faire appel.

À l'audience du 3 octobre, l'ancien député avait tenté de justifier le recrutement "atypique" de sa belle-mère, ancienne dirigeante de PME, pour les besoins d'un ouvrage qu'il disait préparer sur les difficultés des petits patrons en France et qui n'est jamais paru. Sa belle-mère a, de son côté, peiné à détailler le contenu de sa mission au service de son gendre, évoquant la "lecture de journaux" et quelques "conversations informelles" avec des commerçants.

Contesté dans les rangs de son parti, Jean-Christophe Lagarde a démissionné le 20 octobre de la présidence de l'UDI. Cette affaire n'est pas la seule qui concerne l'ancien député. Début septembre, il a été placé en garde à vue dans l'enquête sur les fausses accusations, relayées par le journal Le Point, visant son adversaire aux législatives Raquel Garrido et son mari Alexis Corbière. Il ne fait pas l'objet de poursuites à ce stade, mais son ancien chauffeur a été mis en examen dans ce dossier.

