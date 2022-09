Un juge d'instruction va se pencher sur le rôle exact qu'a joué Jean-Christophe Lagarde dans l'affaire des fausses accusations visant le couple insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière. En juin dernier, les députés avaient été accusés à tort d'employer et de maltraiter une femme de ménage sans papiers.

Des accusations infondées, relayées dans un article du journal Le Point, et qui pourraient avoir été alimentées par le dirigeant centriste. Placé en garde à vue hier, Jean-Christophe Lagarde est ressorti sans poursuites à ce stade ce jeudi 8 septembre, mais l'affaire est loin d'être terminée.

On apprend ce jeudi qu'une information judiciaire a été ouverte, a appris RTL de sources judiciaires. Elle a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d'identité ou de données personnelles et recel de vol. Dans ce cadre, la dernière personne qui était encore en garde à vue, le chauffeur de Jean-Christophe Lagarde, est déférée ce jeudi pour présentation à un juge d'instruction et éventuelle mise en examen.

