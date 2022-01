"Emmerder" les non-vaccinés : "Macron prend un certain plaisir à détruire l'unité du pays", selon Bardella

Des antivax et anti-passe sanitaire ont manifesté samedi 8 janvier, en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, qui veut "continuer à emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout ". Invité de RTL ce lundi 10 janvier, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, estime qu'Emmanuel Macron "prend un certain plaisir à détruire l'unité du pays".

"Il prend une forme de jouissance à utiliser le pouvoir pour diviser les Français", poursuit-il ajoutant que "le président de la République cherche des boucs émissaires". Jordan Bardella pointe du doigt "des déserts médicaux", pour expliquer que certains Français ne sont toujours pas vaccinés. "Une grande partie de nos personnes âgées vivent isolées", assure-t-il.

"On a 90% de vaccinés mais on n'a jamais eu autant de cas de Covid", poursuit Jordan Bardella. "Si le virus continue de circuler aujourd'hui, est-ce que ça vient du fait que 5 millions de Français ne sont pas vaccinés ?", dit-il. Les vaccins "ne sont pas aussi efficaces qu'on l'espérait", selon lui. "Donc il faut vacciner les publics à risque et il faut arrêter de supprimer des lits à l'hôpital", conclut le président du RN.