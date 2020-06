Remaniement : quand pourrait-il avoir lieu ?

publié le 30/06/2020 à 11:52

Le prochain grand rendez-vous politique concerne désormais le gouvernement et un potentiel remaniement. Emmanuel Macron va-t-il garder Édouard Philippe, brillamment réélu au Havre, comme premier ministre ? On dirait bien que oui... Le tandem Macron/Philippe a joué la complicité ce lundi, en arrivant en duo tout sourire dans les jardins de l'Élysée, mais ce duo a-t-il encore de l'avenir ?

Plus les heures passent et plus la macronie pense que oui. Autour du chef de l'État, après les municipales, on estime que la poussée écologiste est réelle, mais qu'elle reste souvent cantonnée aux grandes villes, qu'en clair, il ne faut pas perdre de vue le reste du pays, les électeurs du centre et de droite.

D'où l'état d'esprit actuel du président. La question en ce moment, c'est comment garder Édouard Philippe tout en verdissant le gouvernement. Alors Emmanuel Macron continue à chercher ses perles rares. Du neuf, pour incarner son virage écolo. La fenêtre de tir est fixée entre jeudi 2 et mardi 7 juillet et le remaniement sera suivi par une interview télévisée ou par une conférence de presse.