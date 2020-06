Emmanuel Macron peut-il rebâtir l'indépendance économique française ?

publié le 29/06/2020 à 18:43

Emmanuel Macron doit bientôt s’exprimer sur le nouveau cap économique qu’il entend prendre, celui de "l'indépendance économique française". Comment comprendre cette expression ? Le chef de l'État n’était pas du tout sur ce thème lors de son élection en 2017.

Son émergence s'explique de façon circonstancielle par la crise sanitaire qui a mis en lumière notre dépendance économique et industrielle. En particulier, les pénuries de produits de santé : les masques, les tests et les médicaments (le fameux Curare). Sur le fond, ce sentiment de dépendance est bien antérieur.

Cela fait déjà plusieurs années que les Français ont le sentiment que la mondialisation se fait à leur détriment avec les délocalisations qui ont privé l’appareil productif français d’un certain nombre de forces. C'est vrai dans l’automobile, dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire. La crise du Covid-19 nous a rendu beaucoup plus sensibles au fait que les produits soient fabriqués à l’étranger : les États qui les conçoivent peuvent les bloquer, il peut y avoir des ruptures d’approvisionnements, etc.

Depuis une trentaine d’années, l'État français a lâché le pied sur la politique industrielle. Les gouvernements de gauche comme de droite considéraient que ce n’était pas eux de gérer l’économie. Ils se sont concentrés sur deux domaines seulement : la politique monétaire et la concurrence. C'était l'époque d'un laisser-faire entretenu par l'Europe.

Avant la crise du Coronavirus, les Français ne savaient pas que pour fabriquer des médicaments il fallait chercher des principes actifs en Chine ou en Inde. Surtout des médicaments aussi simples que le Doliprane.

L'innovation a changé de nature

La France a-t-elle déjà eu réellement son indépendance économique par le passé ? "Oui, pendant toute la période de l'Après-guerre et durant les années 60-70. Sous le général de Gaulle, la France avait créé des filières de premier plan mondial, déclare François Lenglet. Dans les transports notamment, avec la création du TGV, mais aussi dans les télécoms et le nucléaire."

Aujourd’hui, c'est difficile de remettre sur pied une indépendance économique. Car dans le passé, on avait des instruments très efficaces, comme la commande publique. L'État commandait des centrales nucléaires ou des trains. Et puis, les taxes aux frontières et les subventions publiques ont été remises en question par l’Union européenne. Enfin, l'innovation a changé de nature.

