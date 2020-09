Emmanuel Macron : une communication moins anxiogène ?

publié le 25/09/2020 à 07:39

Deux salles, deux ambiances. Emmanuel Macron a confirmé le 23 septembre le doublement de la durée du congé paternité qui passe donc de 14 à 28 jours. Le président de la République a aussi annoncé qu'une période de "sept jours" sera obligatoire. Une mesure largement saluée par les élus et les associations féministes.

Quelques heures plus tard, c'est un tout autre accueil qui est réservé au gouvernement. Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus avec la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille dès samedi et à partir de 22h pour Paris et une dizaine d'autres villes.

Les élus locaux sont montés au créneau pour dénoncer le manque de concertations de la part de l'exécutif et l'utilité de ces mesures. Le ton est rapidement monté du côté du gouvernement qui maintient sa décision, malgré la demande d'un délai de dix jours pour mettre en place ces mesures.

Macron est plutôt axé sur les bonnes nouvelles Un conseiller dans "Le Parisien"





Un conseiller résume ce décalage dans Le Parisien : "Une campagne est lancée. Dans ce cadre, il y a une répartition des rôles au sommet de l'État. Macron est plutôt axé sur les bonnes nouvelles, comme l'égalité des chances et l'allongement du congé paternité. Les sujets plus anxiogènes, comme l'économie, l'épidémie et le sécuritaire, c'est Castex".

Une nouvelle stratégie ?

Le président de la République communique moins sur le coronavirus mais se garde la possibilité d'annoncer certaines mesures. En visite dans un Ehpad du Loir-et-Cher, le président de la République avait indiqué qu'"isoler à nouveau" les personnes âgées n'était pas envisageable. Il faut permettre aux personnes âgées de "continuer à voir la famille, celles et ceux qu'on aime, et continuer à avoir (...) un minimum d'activité, de continuer à avoir des interactions parce que c'est aussi cela la vie", avait déclaré le président de la République.

Au sein du gouvernement, cette nouvelle stratégie de la part d'Emmanuel Macron a bien été remarquée. "Le président est entré dans un nouveau temps, c'est flagrant. Le ton n'est plus le même en Conseil des ministres où la pression est maximale sur les épaules de chacun", résume un membre du gouvernement au Parisien.