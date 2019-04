publié le 10/04/2019 à 16:12

Nous ne sommes qu'en avril et pourtant, l'alerte sécheresse est déclenchée dans le Nord. Pourtant, ce département n'est pas connu pour ses grandes plaines arides. C'est donc un phénomène rarissime. Avec deux hivers secs et ensoleillées consécutifs, les nappes phréatiques sont au plus bas. L'usage de l'eau va être restreint jusqu'à fin juin.



À partir d'aujourd'hui entre 9 h et 19 h, les habitants du Nord auront désormais interdiction d'arroser les pelouses, leurs jardins et les terrains de sport. Ils ne pourront pas non plus laver leurs voitures avec l'eau de leurs maisons. Les restrictions sont donc importantes. Les agriculteurs aussi vont devoir modifier leurs habitudes. L'irrigation des terres sera interdite entre 11 h et 17 h.

L'alerte dans le Nord est programmée jusqu'au 30 juin et comme les nappes phréatiques se remplissent principalement en hiver, l'annonce d'une prolongation de l'alerte est déjà prévue. Mais il n'y pas que le Nord qui est concerné. L'Ain, le Rhône et la Creuse sont également en alerte sécheresse.

Un phénomène inquiétant ?

D'après Louis Bodin, chef du service météo de RTL, c'est inquiétant dans la mesure où l'on n'a pas rechargé totalement en fin d'hiver les nappes phréatiques dans la plupart des régions. On peut donc anticiper un printemps très sec en commençant à réguler.



Néanmoins, selon les notes du BRGM qui se charge de surveiller les nappes phréatiques, il n'y a pas d'inquiétudes majeures pour l'instant sauf autour de la région Rhône-Alpes, de la vallée de la Saône ou encore du Rhône. Les niveaux sont un peu plus préoccupants. Mais au nord de la Loire, la situation n'est pas inquiétante. Il n'y avait donc pas d'urgence à mettre cette alerte sécheresse dans le Nord.