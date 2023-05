VIDÉO - Réforme des retraites : une banderole "Macron démission" aperçue en Californie

Une banderole "Macron démission" accrochée à un pont, au-dessus d'une autoroute. Une action somme toute banale, compte tenu des dernières semaines de mobilisation contre la réforme des retraites et des nombreuses actions similaires menées par les grévistes à travers le pays. Sauf que cette inscription n'a pas été repérée en France… mais en Californie.

Une vidéo montrant la banderole bleue, où figure le slogan en lettres capitales blanches, mise en évidence et visible par les automobilistes, circule sur les réseaux sociaux. Partagée sur Instagram, puis sur Twitter ce mardi 2 mai, la séquence a déjà été visionnée des dizaines de milliers de fois. Sur ces images, on peut apercevoir à l'horizon une métropole parsemée de buildings et un panneau de signalisation indiquant la sortie "Vermont St", située à San Francisco.

Si l'authenticité de cette prise de vue n'a pas encore été établie, ce pont existe bel et bien et s'avère être un point stratégique pour les actions militantes. Fin mars, le collectif WomenAreReal y avait attaché sa propre banderole.

En France, des banderoles portant un message similaire ont été aperçues, notamment ce lundi 1er mai sur la statue de la place de la République, vêtue d'un gilet "Macron démission" accroché par les manifestants. Le 20 avril, en marge du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, à Ganges, une grande banderole "Macron dégage" avait été fixée en haut d'une falaise.

