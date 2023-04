Macron dans le Jura : "Vous dites beaucoup de bêtises", lâche un ex-gilet jaune

Ce jeudi 27 avril, Emmanuel Macron était dans le Doubs pour un déplacement consacré à l'abolition de l'esclavage. En route, le chef de l'Etat a fait une halte surprise sur le marché de Dole, dans le Jura. Les échanges ont été directs, parfois tendus.

"Regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres", lâche Emmanuel Macron, à un chef d'entreprise, ex-gilet jaune. Réponse de l'intéressé : "Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, et ce depuis cinq ans. Je vous rassure, vous me battez." "Il est respectueux, on n'est pas d'accord, mais il est respectueux", conclut le président.

Son hélicoptère l'a ensuite déposé au pied du Fort de Joux. En contrebas du château, il était attendu par quelques centaines de personnes, le préfet ayant retiré l'arrêté interdisant les manifestations lors de la vite du chef de l'Etat. Là-bas, il a prononcé comme prévu un discours en hommage à Toussaint Louverture et en mémoire de l'abolition de l'esclavage en France.

