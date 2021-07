Emmanuel Macron pourrait prendre la parole avant le 14 juillet

"Ce que je peux vous dire est que le président de la République s’exprimera prochainement, probablement ​avant le 14 juillet". C’est par ces mots que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué, sur Radio J dimanche 4 juillet qu'Emmanuel Macron pourrait prochainement s'adresser aux Français.

Comme l'indique BFMTV, le chef de l'État devrait s'exprimer sur la crise sanitaire mais également sur la relance et la réforme des retraites, promesse du quinquennat actuel, qui avait été temporairement laissée de côté en raison de la pandémie de la Covid-19. La chaîne d'information souligne aussi qu'Emmanuel Macron ne devrait pas effectuer de prise de parole le 14 juillet, comme ça avait été le cas en 2020.

Si l'imminente allocution du président de la République pourrait prendre la forme d'une interview télévisée, le contenu du discours n'a, pour l'heure, pas encore été arrêté. Emmanuel Macron souhaiterait livrer aux Français le cap de la fin de son quinquennat jusqu'à l'élection présidentielle de 2022, notamment en ce qui concerne les réformes qu'il souhaite maintenir.

Après avoir abordé la question de la crise sanitaire et la nécessité de rester vigilant face à la circulation du variant Delta, Emmanuel Macron pourrait se concentrer sur la réforme des retraites et sa mesure-phare du report de l'âge de la retraite à 64 ans. Ce mardi 6 juillet, le chef de l'État recevra les leaders syndicaux et patronaux pour évoquer cette réforme.