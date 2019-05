publié le 02/05/2019 à 07:35

La ville d'Amboise est en état de siège ce jeudi 2 mai. Située en Touraine, elle est aujourd'hui le théâtre d'un sommet franco-italien où Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella vont se rencontrer.



Cette date et ce lieu ne sont pas anodins puisqu'ils marque le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci qui repose à Amboise. Emmanuel Macron veut profiter de cette occasion et des bonnes relations qu'il entretient avec son homologue Sergio Mattarella pour aplanir les tensions entre Rome et Paris, récurrentes depuis l'arrivée de la coalition populiste à la tête du gouvernement.

Ce sera aussi l'occasion de rappeler aux Italiens que celui-ci a trouvé au Clos Lucé, un manoir de la ville française, un cadre idéal pour exprimer toute la palette de son génie. C'est ici que Léonard de Vinci a parachevé plusieurs tableaux et il est possible d'y visiter ses ateliers, sa cuisine et sa chambre. "C'est un lieu de transmission et de partage" souligne François Saint Bris.

À écouter également dans ce journal

Société - L'archevêque d'Avignon a révélé il y a quelques jours deux affaires de pédophilie, deux affaires qui ont été portées à sa connaissance par des hommes aujourd'hui adultes. Il a choisi de le faire pour susciter une réaction et une réflexion chez ses fidèles.



International - Au Venezuela, la situation est toujours aussi tendue et une femme a été tuée par balles au cours d'une manifestation près de Caracas. L'opposant Juan Guaido appelle à la grève tandis que le président contesté Nicolas Maduro promet de "châtier les traîtres" après la tentative de soulèvement d'une partie de l'armée.





Sports - En football, quelques jours après sa victoire en coupe de France face au PSG, le Stade Rennais s'est laissé surprendre à domicile face à Monaco (2-2). Les Rennais menaient 2-0 avant d'être rejoints. Cela donne un peu d'air aux Monégasques, qui sont désormais à 4 points du premier relégable au classement de la Ligue 1.