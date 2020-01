publié le 30/01/2020 à 17:56

Un chat éborgné, le visage en sang, sous le slogan "LBD 2020". C'est le motif du t-shirt offert par des dessinateurs à Emmanuel Macron au festival de la bande dessinée qui s'est ouvert jeudi 30 janvier à Angoulême. Un cadeau avec lequel le président de la république, régulièrement mis en cause pour sa gestion des affaires de violences policières, a posé fièrement aux côtés de l'auteur Jul.

"Cette photo est lunaire, je suis le premier surpris", explique le célèbre auteur de bande dessinée. Celui-ci est à l'origine de l'impertinent cadeau qui a failli ne pas pouvoir être remis à Emmanuel Macron, venu déjeuner jeudi avec plusieurs dessinateurs.

"Quand je suis arrivé avec tous les contrôles policiers pour arriver au déjeuner, les policiers m'ont confisqué le t-shirt en disant que c'était un objet de sédition et qu'il était hors de question que je rentre dans l'espace du déjeuner avec", raconte Jul.

DOCUMENT RTL - Le dessinateur @jul_auteur raconte les coulisses de cette photo avec Emmanuel Macron dans @RtlSoir à 18h35 @vincent_parizot #RTLSoir pic.twitter.com/PYWMVcb1QD — RTL France (@RTLFrance) January 30, 2020

La référence au LBD, arme utilisée par les forces de l'ordre pour réprimer les manifestations, n'est pas passée, mais le dessinateur ne s'est pas laissé faire. "Il a fallu que je gueule pour pouvoir le récupérer et le donner à Emmanuel Macron après avoir échangé et dit à quel point on trouvait ça anormal, scandaleux, révoltant que la puissance publique fasse usage de tellement de forces, fasse usage de la violence, dans les manifestations."

La venue d'Emmanuel Macron au festival d'Angoulême est un événement exceptionnel - un président de la République ne s'y était pas rendu depuis François Mitterrand. "Pour moi il était hors de question de venir valider une stratégie de communication présidentielle en faisant tapisserie", explique Jul.

L'auteur a donc saisi l'occasion de ce déjeuner pour alerter le Président sur le sujet des violences policières, mais a aussi échangé avec lui et d'autres dessinateurs sur l'écologie et le statut précaire des créateurs de bande dessinée.