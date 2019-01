Le Festival d'Angoulême 2019 met Batman à l'honneur pour ses 80 ans

publié le 23/01/2019 à 14:42

Fans de Batman, vous allez être ravis. La 46e édition du Festival International de la BD d'Angoulême rendra un hommage tout particulier au Chevalier Noir à partir du 24 janvier 2019.



2019 est en effet l'année de Batman, puisque le justicier masqué fêtera ses 80 ans en mai. Né sous les plumes et crayons de Bob Kane et Bill Finger, il fait sa première apparition dans Détective Comics, un an après la naissance de Superman dont il se démarque très rapidement. Hanté par la mort de ses parents, rongé par des démons... Batman passionne des générations de fans, dans les comics, à la télévision et au cinéma.

Pour (re)découvrir son riche univers, la médiathèque Alpha du Festival d'Angoulême se transforme pour l'occasion en Batcave avec l'exposition Batman a 80 ans : un genre américain démasqué. Le public pourra déambuler dans les lieux emblématiques de l'histoire de Batman et même assister à une masterclass (vendredi 25 janvier 2019) avec les auteurs américains Paul Dini, Jock et Frank Miller.