publié le 20/07/2019 à 15:29

Afin d'assister aujourd'hui à la quatorzième étape du Tour de France, premier épisode de haute montagne qui s'achèvera en haut du col du Tourmalet dans les Pyrénées, Emmanuel Macron a passé la nuit à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Le président de la République a profité de la cité thermale pour prendre un bain de foule de près d'une heure et demie.

Une sortie surprise pour aller à la rencontre des habitants des Hautes-Pyrénées et passer un certain nombre de messages, notamment sur la réforme des retraites, qui amènera "beaucoup plus de justice" selon lui.

Les violences policières et l'après-gilet jaunes ont aussi été abordées : "Il faut garder à l'esprit que si nos policiers ont été mis dans cette situation c'est qu'il y a aussi nos concitoyens qui ont été très violents, et ça n'est pas acceptable", a dit le chef de l'Etat. "Il faut que tout le monde se calme et il faut qu'on travaille tous ensemble pour améliorer les choses."

Au sujet de l'ex-ministre François de Rugy, à propos duquel une enquête de l'Assemblée nationale assure que ses dîners fastueux étaient bien "professionnels", Emmanuel Macron a déclaré que "la clarté sera faite dans les prochains jours". Rappelant "le respect que nous lui portons et que nous lui devons", il a souligné qu' "il faut qu'il puisse se défendre comme tout citoyen".