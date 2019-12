Pierre Soulages sur RTL : maître du noir et éternel élève de la lumière

publié le 02/12/2019 à 14:20

Après Pablo Picasso et Marc Chagall, Pierre Soulages sera le troisième peintre vivant à avoir une exposition au Musée du Louvre. Cette rétrospective se fera à partir du 11 décembre, à quelques jours des 100 ans de cet artiste considéré aujourd'hui comme le plus important peintre français au monde.

Qui dit peintre le plus important, dit aussi le plus cher ; le 27 novembre, sa toile appartenant à l'ancien directeur du Guggenheim et du Moma, peinte le 14 mars 1960 et qui mesure 2m x 1m62, a été vendue aux enchères chez Tajan pour 9,6 millions d'euros. Un record de plus pour Pierre Soulages, qui ne parle pas de fierté, mais se dit tout de même "étonné". "Je n’ai jamais imaginé que ma peinture aurait des conséquences comme celles-là", a-t-il confié au micro de RTL.

L'as de la peinture non figurative fêtera ses 100 ans le 24 décembre. "C’est mieux que 102 ou que 98", estime le peintre dans un rire. Pour marquer ce centenaire, le président du Louvre, Jean Luc Martinez, lui a proposé il y a deux ans une exposition dans le saint des saints du Louvre : le salon carré. C'est là où sont exposées les toiles les plus anciennes du musée, celles d'avant la Renaissance. Les Fra Angelico, les Cimabue, les Giotto.... les toiles préférées de Pierre Soulages.

Des réactions inattendues chez ceux qui regardent les toiles de Pierre Soulages

Les commissaires de l'exposition, Alfred Paquement et Pierre Encrevé, ont choisi avec l'artiste une vingtaine d'œuvres recouvrant toutes les étapes de sa carrière : de 1946 à 2019. Certaines toiles viennent des musées français, comme le musée d'art moderne, le Centre Pompidou, le musée Soulages à Rodez ou le musée Fabre à Montpellier. D'autres proviennent de l'étranger. Pierre Soulages a également peint pour l'exposition deux grandes toiles de 3m90 x 1m30 dont la dernière a été achevée le 18 octobre 2019.

Les toiles de Pierre Soulages provoquent des choses inattendues chez ceux qui les regardent. Certains parfumeurs ont imaginé des parfums qui évoquent l'outre noir, des jeunes femmes ce sont fait tatouées des reproductions de toiles de soulages sur le dos, des astrophysiciens ont élaboré des théories sur ces toiles, sans parler du nombre de chercheurs qui ont fait des thèses sur son travail.

L’inventeur de l’outre noir ira lui-même veiller à l’accrochage. Colette, son épouse sera là, à ses côtés pour seconder ce centenaire à la fois grand maître du noir et éternel élève de la lumière.