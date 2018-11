Emmanuel Macron n'est-il pas assez "protégé" par le gouvernement ?

publié le 15/11/2018 à 09:20

Alors que tout, dans ses choix de communication récents, laisse à penser qu’Emmanuel Macron veut apparaître plus combatif, plus présent, plus au contact, beaucoup dans la majorité se plaignent qu’il ne serait pas assez "protégé" par ses ministres. Trop technos, trop techniques... Pour beaucoup d’entre eux, un an et demi après le début du quinquennat, ils seraient toujours insuffisamment exposés.



"C’est difficile pour ceux de la 'société civile' de sortir de leur champ de compétences…", plaidait mercredi 14 novembre un conseiller gouvernemental. Florence Parly, la ministre des Armées, fait partie de ceux que le Président ne juge pas assez politique.

À l’inverse, le très politique ministre du Budget Gérald Darmanin, présent une partie de l’itinérance mémorielle au côté d’Emmanuel Macron, aurait marqué des points. La semaine dernière il récupérait le 06 d’une jeune femme qui venait d’interpeller le chef de l’État sur la précarité de sa position, en CDD chez Carrefour. Après un coup de fil à Alexandre Bompard le coup était arrangé. Océane Boulliez a donc obtenu un CDI. Emmanuel Macron l'a alors félicité : "Il fait de la politique".

Un manque de solidarité ?

Autre sujet également pointé du doigt, celui de la solidarité gouvernementale. Un sondage publié au mois d'octobre a montré que la perception de cette solidarité gouvernementale par l’opinion publique était plutôt en baisse. Le message a été passé, en réunion de communicants notamment : "Ne pas taper sur ses camarades", "Ne pas hésiter notamment pour les ministres 'techniques' à aller sur les sujets des autres".



En tout cas les choix médiatiques récents du président de la République font débat. Incompréhension d’un ancien communicant élyséen face à la stratégie de l’exécutif en matière d’annonces pour faire face à la gronde des "gilets jaunes". L’Élysée est un "GPS sans coordonnées" et a un "problème de tempo". "D’abord le Président et le Premier ministre communiquent le même jour. L’un, le matin sur RTL, l’autre, le soir sur TF1. C’est incompréhensible", dit-il.



Et de poursuivre : "Pourquoi communiquer avant la journée de mobilisation ? Dans tous les cas vous êtes perdant. Soit elle est plus faible qu’annoncée et vous en avez trop fait, soit elle est forte et vous vous retrouvez à poil avec plus rien à dire après".

Les plus

Nicolas Sarkozy sera vendredi 16 novembre à Nice pour inaugurer deux rues : les rues Charles Pasqua et Philippe Séguin. Ces dernières, pour la petite histoire, mèneront toutes les deux à une place nommée Charles De Gaulle, leur mentor.



Une inauguration qui se fera naturellement au côté du maire de la ville, Christian Estrosi, désormais conseillé par l’ancien communicant de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier. De quoi apporter peut-être un peu d’eau au moulin de ceux qui croient dur comme fer que Nicolas Sarkozy prépare l’éventualité d’un retour : "Il va toujours chez ceux qui sont susceptibles de le soutenir le cas échéant", dit l'un des dirigeants LR.