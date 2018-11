publié le 14/11/2018 à 21:19

Au cours de l'entretien qu'il a accordé à TF1 ce mercredi 14 novembre, à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, le président a évoqué son image présidentielle, écornée après les affaires qui ont secoué la vie politique des dernières semaines : l'affaire Benalla, les démissions de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb, le remaniement, la hausse du prix des carburants...



Il reconnaît de fait avoir échoué à la "réconciliation entre la base et le sommet" : "Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants", déclare-t-il. Pour le président, qui a vu "la colère, les interpellations, légitimes et illégitimes" des Français sur le terrain, ces derniers "veulent trois choses : qu'on les considère, qu'on les protège, qu'on leur apporte des solutions. Pas des déclarations. (...) La considération, on ne l'a sans doute pas assez apportée", finit-il par avouer.

Le président ne semble pas perdre espoir et envisage de poursuivre cet objectif : "C'est pour moi au cœur de ce qui m'attend dans les mois à venir. (...) C'est un vaste programme, mais il requiert la mobilisation de toute la nation : c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est la Nation toute entière et j'aurai besoin de vous tous".