Emmanuel Macron rendra un hommage solennel, ce lundi 2 décembre, aux Invalides aux 13 soldats morts dans un accident d’hélicoptère il y a une semaine au Mali. Le président de la République rendra hommage, à des héros, une fois de plus, serait-on tenté de dire.



Cet après-midi, ce sera sa 8ème cérémonie aux Invalides depuis le début de son mandat. À chaque fois, il faut le rappeler c’est un choix présidentiel. Et il n’y a pas que dans ce lieu emblématique qu’il célèbre des héros. Emmanuel Macron a fait de ces reconnaissances de la nation, une marque de fabrique de son quinquennat.

Dans ses discours, dans ses réactions, dans sa façon de concevoir le pouvoir, les héros sont nombreux. Comment ça se fait ? Il y a plusieurs ressorts qu’Emmanuel Macron a très bien expliqué. Pour le chef de l’État, le pays a besoin de repère, de modèle à qui s’identifier.

Des héros à qui s'identifier

C’est ce qu’il avait confié quelques mois après son arrivée à l’Élysée, dans une interview au Point. Pour lui, "notre société a besoin de récits collectifs, de rêves, d'héroïsme", c’est précisément ce qui lui manquerait aujourd’hui. Il prenait l’exemple des jeunes de banlieue qui faute de héros à qui s’identifier, en trouvaient dans l’image des jihadistes et partaient en Syrie.

Pour Emmanuel Macron, notre époque manque d’idéaux politiques, de grandes conquêtes. Il faut donc trouver un nouvel horizon. Les héros permettent ça. Il n’y a pas que cette identification. Les héros permettent aussi de partager une émotion, avec le pays. Là encore, c’est Emmanuel Macron qui l’a expliqué.

Après l’hommage nationale à Johnny Hallyday, il a expliqué que "les gens ne vous reconnaissent comme l’un des leurs que si vous prouvez que vous êtes capable de partager leur émotion". La mort de 13 soldats la semaine dernière au Mali a provoqué cette émotion qu’il faut partager.

Emmanuel Macron a le goût du romanesque et du tragique. C’est ce qu’il avait confié à La Nouvelle Revue Française. Ces grandes cérémonies nationales ont une part de romanesque et de tragique. Mais il n’est pas le seul a faire des cérémonies aux Invalides. C’est vrai qu’il y a une inflation de cérémonies depuis les quinquennats précédents et pas seulement à cause de la résurgence du terrorisme.



C’est comme si les Présidents exerçaient à plein, leurs prérogatives les plus médiatiques. Panthéonisations, reconnaissance des héros du quotidien et bien sûr l’hommage aux militaires. Dans ces occasions, le chef de l’État rappelle qu’il est le garant de la cohésion de la Nation et le chef des armées. Un pouvoir qu’il ne partage pas.

Un nouveau roman national

Comme celui de désigner qui sont les héros de nos temps modernes ? Oui et non. Il faut distinguer la célébration de héros contemporain et leur véritable entrée dans l’histoire nationale.



L’un ne garantit pas forcément l’autre. Le Président veut écrire un nouveau roman national, celui d’une génération "un peu orpheline des héros de la résistance", explique l’un de ses conseillers. Mais c’est le temps long, la mémoire collective qui retiendront ou non ces nouveaux héros, choisi par la Président.