publié le 25/04/2019 à 20:11

Le moment était très attendu, certains l'avait même qualifié de crucial pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est exprimé ce jeudi 25 avril depuis la salle des fêtes de l'Élysée, évoquant la crise des "gilets jaunes", le grand débat et les solutions qu'il comptait apporter pour éteindre la colère des Français.



Mais sa prestation n'a pas vraiment convaincu, au moins du côté d'Olivier Mazerolle, qui a fustigé "une intervention lassante d'un conférencier, qui, les coudes sur la table, nous faisait une conférence technique".



"Si on prend point par point, les mesures annoncées sont intelligentes et intéressantes et répondent sans doute à des préoccupations mais on s'ennuie quand on l'écoute", a poursuivi l'éditorialiste. "On ne sait d'ailleurs plus ce qu'il a dit 15 minutes avant, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait plus où on en est", a conclu Olivier Mazerolle.