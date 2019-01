Emmanuel Macron : il y avait "une forme d'excuses" dans les vœux, dit Duhamel

publié le 02/01/2019 à 20:22

Dans les vœux d'Emmanuel Macron, il y a deux choses à retenir : la posture et les messages. Sur la posture, il a préféré s'exprimer debout, en signe de révolution et d’énergie. Au niveaux des messages exprimés, le premier d'entre eux est "la vérité". Cela peut paraître un peu étrange mais en réalité ça ne l'est pas du tout.



On vient de traverser une période totalement insolite presque extravagante. Il s'est véritablement passé quelque chose. En fait, il y a eu deux phénomènes simultanés. D'abord, une libération de la parole de toute une fraction de la population. D'autre part, il y a eu aussi un accès inquiétant d’irrationalité avec un déchainement sur les réseaux sociaux, de fantasmes, contractions et complotismes.

En réalité, quand Emmanuel Macron parle de "vérité", il veut ramener ce débat inhabituel dans le monde réel. Le Président a également souligné la nécessité de reconnaître la dignité de chaque Français. Dans cet appel, il y a une forme d'excuses, implicites d'Emmanuel Macron, dont certains termes avaient été ressentis comme blessants.

Le chef de l'État a exalté en conclusion, la vertu de l'espoir. Si Emmanuel Macron l'a fait c'est parce qu’il cherche une réponse, presque une alchimie à ce qui vient de se produire depuis plusieurs semaines.