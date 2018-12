publié le 18/12/2018 à 19:52

Le "grand débat national" annoncé par le gouvernement est à la fois indispensable et très difficile à atteindre, selon Alain Duhamel. Emmanuel Macron veut lancer au plus vite le "grand débat national" qui doit fournir une issue politique à la crise, en réunissant mardi soir à l'Élysée une bonne partie de son gouvernement.



Il est indispensable parce qu'il s'agit de réinventer les formes de la participation politique. Car la forme classique actuelle, le vote, est marquée par une abstention croissante. Il y une demande en ce moment d'une participation différente. Et elle passe par ce débat. Mais ce dernier reste difficile à mettre en place. Tout est à définir : Où ? Avec qui ? Dans quelles conditions ?



Emmanuel Macron avait été un précurseur de la démocratie participative pendant sa campagne présidentielle. Cela avait été efficace et avait fonctionné. Mais une fois qu'il est arrivé à la l'Élysée la méthode a changé : la démocratie participative horizontale est devenue la façon présidentielle autoritaire et verticale. Il s'agit donc désormais de revenir à la démocratie participe non pas pour un moment mais pour que ce soit un tournant.