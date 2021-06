publié le 08/06/2021 à 18:37

Les condamnations sont unanimes après qu'Emmanuel Macron a été giflé ce mardi lors d'un bain de foule dans la Drôme. Invité de RTL Soir, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT a lui aussi dénoncé ce geste, qu'il a qualifié "d'inacceptable". "C'est inacceptable, c'est choquant. La violence est inacceptable dans une démocratie. Ça touche le président de la République donc ça nous touche tous d'une certaine manière", dit-il, évoquant une "démocratie malade et fragilisée".

"Ça donne envie de dire stop. Il y a une spirale négative qui est en train de s'opérer, on le voit depuis quelques jours, on a des propos qui sont violents par eux-mêmes", poursuit-il évoquant les propos de Jean-Luc Mélenchon et la vidéo d'appel au meurtre du youtubeur "Papacito", qu'il qualifie "d'inacceptable".

Laurent Berger invite "tous ceux qui ont une parole publique" à "revenir dans ce qu'est le jeu démocratique". "Je ne crois pas qu'on soit au bord de la guerre civile. Je crois que ce qui est renvoyé montre ça et c'est dangereux", ajoute le secrétaire général de la CFDT. "Le débat public est devenu n'importe quoi", dit-il.