publié le 07/02/2019 à 19:44

Difficile, nécessaire, voire prioritaire. Les jeunes étaient jusqu'à présent les grands absents du débat, comme dans les grands sujets de la vie sociale (partis politiques, syndicats, vote...).



"Une situation que l'on ne peut pas accepter", selon Alain Duhamel, mais que l'on "comprend très bien" : soucieux de leur insertion professionnelle, de la fin de leur formation et de leur vie privée, ils ne commencent à s'engager qu'aux alentours de 30 ans.

Et le défi qu'a voulu se lancer Emmanuel Macron est celui d'entrer en contact avec ces jeunes. Ce jeudi 7 février, il est donc parti à leur rencontre en Saône-et-Loire. Plus de 1.000 jeunes ont répondu présent. Un face à face qui s'est avéré "spontanée, courtois, vivant" au cours duquel les jeunes "s'exprimaient bien et volontiers", analyse l'éditorialiste politique.

Un pas en avant

Même s'il n'est pas joué d'avance (et qu'il n'est pas terminé), Alain Duhamel admet que ce grand débat est une réussite jusqu'à aujourd'hui. Cet événement, qui n'a jamais existé en France ni à l'étranger, était "difficile à organiser, aléatoire et téméraire".



Pour l'éditorialiste, le grand débat pourrait se résumer comme suit : "Les 'gilets jaunes' ont imposé le débat, Emmanuel Macron a ouvert le dialogue et les Français se sont saisis de la parole". Il rappelle que les Français s'investissent : plus de 700.000 ont déposé des réquisitions citoyennes.



Mais deux grosses complications attendent le gouvernement à l'issue de ce débat : tout d'abord, "un petit nombre de mesures symboliques, mais substantielles" devront être réalisées. La mise en oeuvre de ces mesures sera la deuxième épreuve.