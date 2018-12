publié le 03/12/2018 à 08:04

Ces deux études nous permettent de comprendre l'un des ressorts des mouvements en cours. La rémunération d'un salarié moyen va augmenter de 1.000 euros pour une carrière étalée sur 37 ans... Ce n'est pas faramineux.



Si on suit notre salarié moyen, il va débuter à 25 ans à 1.350 euros. Durant les 10 premières années, il va progresser rapidement pour toucher un peu plus de 2.000 euros. Ensuite, sa fiche de paie fait du surplace avant de repartir durant les dernières années pour se caler autour de 2.300 euros. Elle aura été multiplié par 1,7 le jour de sa retraite...

De là, on peut faire deux observations. Tout d'abord, la dégradation des salaires des cadres qui s'accélère, à cause du trop-plein de diplômés du supérieur. Ensuite, le Smic protège efficacement les employés très peu qualifiés par rapport aux salariés moyens, la différence se fait sur les 10 dernières années d'une carrière.

Qu'en est-il ailleurs dans le monde ?

L'évolution n'est pas différente dans les autres pays. Les salaires sont à l'arrêt depuis 10 ans dans tous les pays comparables. Ils ont pourtant moins de chômeurs et leur croissance est meilleure. Mais depuis la crise financière de 2008, on note des augmentations très faibles : elles seront en moyenne de 1,8% cette année, c'est-à-dire très inférieures à l’inflation. La condition salariale ne se remet toujours pas du choc de cette crise.



Il y a des explications cohérentes à cette régression. Il y a d'abord la baisse de la productivité au travail. C'est une composante essentielle : si chaque salarié ne produit pas un peu plus, difficile de le payer plus. Il y a ensuite la concurrence de la main-d'oeuvre des pays en développement qui fait pression sur les salaires de tous. De plus, la formation des salariés n'est pas toujours adaptée aux compétences exigées par les entreprises. Cela pèse donc sur les rémunérations. Et enfin, pour la France, il y a le poids des impôts, des taxes et autres prélèvements qui rabotent la masse salariale à distribuer.



La situation peut-elle s'améliorer ? L'Organisation internationale du travail (OIT) n'est pas optimiste. Elle souligne les risques de cette stagnation du niveau de vie pour la cohésion sociale. En France, nous y sommes avec les mouvements protéiformes des "gilets jaunes".

