Emmanuel Macron et Jean Castex, le 14 juillet 2020

publié le 22/01/2021 à 06:00

La cote de popularité de l'exécutif ne cesse de se dégrader depuis la rentrée 2020 : selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron ne compte que 37% d'opinions positives en ce mois de janvier, et 36% des Français seulement ont une bonne opinion du Premier ministre Jean Castex.

Cela représente une baisse de trois points, dans le cas du président de la République, et de deux points pour Jean Castex, par rapport au baromètre de décembre. En cause, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, jugée "mauvaise" par 69% des Français. Avec ce total de 37% de bonnes opinions, Emmanuel Macron atteint son point le plus bas depuis avril 2020, alors qu'il avait grimpé jusqu'à 44% à l'été. Du côté du chef du gouvernement, sa cote de popularité n'a fait que baisser depuis son entrée en fonction en juillet.

Le duo à la tête de l'exécutif pâtit d'un recul particulièrement fort des bonnes opinions auprès des sympathisants LR (26%; -17 points pour Emmanuel Macron ; 31%; -14 pour Jean Castex). Cette tendance à la baisse s’observe également pour un certain nombre de personnalités membres du gouvernement, dont les cotes d’influence diminuent assez nettement, à l’instar de Roselyne Bachelot (29%; -4), Olivier Véran (21%; -3) en première ligne dans cette crise sanitaire ou encore Gérald Darmanin (16%; -3). Seul Bruno Le Maire semble tirer son épingle du jeu (30%; stable).