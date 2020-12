et Ryad Ouslimani

publié le 31/12/2020 à 13:47

L'année 2020 aura été particulièrement éprouvante à travers le monde, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Selon le baromètre Harris-Interactive publié ce jeudi 31 décembre, 82% des Français estiment qu'ils ont passé une année négative.

"Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, le maximum de critiques étaient de 54%", confie sur RTL Jean-Daniel Lévy, politologue et Directeur délégué Harris Interactive France. "On a près de 6 Français sur 10 qui se déclarent pessimistes concernant l'année qui arrive", ajoute-t-il, afin de montrer que les perspectives ne paraissent pas roses pour les personnes interrogées.

Mais Jean-Daniel Lévy note néanmoins, à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron, que la cote de ce dernier est finalement bonne. "Quand on regarde ces 12 derniers mois, la confiance dans le Président a augmenté (...). On est face à des Français qui déclarent faire un peu plus confiance", décrypte le politologue.

La bonne tenue de la confiance envers le chef de l'État s'explique car "il n'y a pas de contre-modèle absolu". "Il y a la perception d'une forme de dynamique nouvelle (...) concernant recherche et développement", conclut Jean-Daniel Lévy.