En pleine tournée de promotion pour son livre, François Hollande n'est pas tendre avec son successeur à l'Élysée. L'ancien chef de l'État a estimé qu'Emmanuel Macron pouvait se définir comme le "président des très riches", en raison de sa réforme de l'impôt sur la fortune.



Emmanuel Macron est-il le "président des riches" ? "Non ce n'est pas vrai, il est le président des très riches", a répondu François Hollande, invité de l'émission Quotidien sur TMC, mercredi 25 avril.

La réforme de l'ISF, devenu un impôt sur la fortune immobilière (IFI), aboutit à alléger davantage la charge fiscale pour les "plus riches" que pour les "riches", dans la mesure où leur patrimoine se compose dans une moindre proportion de biens immobiliers, a analysé l'ancien chef de l'État.

En outre, la taxation des revenus des capitaux a été abaissée à 30% maximum par Emmanuel Macron, quand celle des revenus du travail peut s'élever à 45%, a rappelé l'ancien président.



Interrogé sur la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, et les nombreuses poignées de main ou tapes dans le dos échangées entre lui et Donald Trump, François Hollande a jugé "étrange" le comportement du président américain. "Emmanuel Macron est plutôt passif dans le couple", a-t-il glissé non sans malice.