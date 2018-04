PMA pour toutes : "J'aurais dû franchir cette étape", regrette François Hollande

publié le 22/04/2018 à 22:02

Concernant la PMA, François Hollande a des regrets. Interrogé par BuzzFeed, l'ancien président de la République est revenu sur son recul sur cette loi, mais également sur l’adoption, historique, de celle sur le mariage pour tous, à l'occasion de son cinquième anniversaire. "Ce fut une bataille parlementaire, une bataille médiatique et politique d’envergure", se souvient-il. En 2013, la mesure fait débat et divise la société. D'un côté, les partisans, de l'autre, le camp réactionnaire avec, en tête de file, La Manif pour tous.



Si le dialogue était difficile, François Hollande explique avoir toujours prôné "l'apaisement, la réconciliation et l'unité". Mais d'ajouter : "Et si j'ai parfois un regret, c'est d'avoir laissé le débat durer trop longtemps, presque un an". L'ancien chef de l'État, à ce sujet, est revenu sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, et du tollé suscité par sa formule "famille homosexuelle", lors d'un discours devant la Conférence des évêques de France.

"Je pense que c’était une erreur d’expression parce que lui-même s’est engagé sur la procréation médicalement assistée (PMA). Et je ne doute pas qu’il mènera cette réforme", commente François Hollande. Sur la PMA, justement, l'ancien locataire de l'Élysée revient sur son revirement, alors que la mesure figurait dans son programme.

Pour lui, la société française "peut être divisée et elle l’a été, elle l'est encore, facturée et taraudée par des thèses qui sont celles de l'extrême droite ou des milieux traditionalistes", ce qui explique son déchirement sur la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et d'ajouter : "Quand j’ai rencontré des femmes qui m’ont d’abord remercié pour le mariage et l’adoption, mais qui m’ont dit qu’elles avaient trouvé une réponse hors de France, je me suis dit que j’aurais dû aussi franchir cette étape".