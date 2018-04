François Hollande : "J'aurais pu battre Emmanuel Macron, mais je ne l'ai pas voulu"

publié le 11/04/2018 à 02:34

L'ancien président de la République sort du silence. À l'occasion de la parution de son livre, Les leçons du pouvoir, François Hollande était l'invité du 20 heures de France 2. Interrogé par Anne-Sophie Lapix, il est notamment revenu sur son bilan en tant que président de la République, mais également sur les raisons de son retrait à l'issue de son mandat. "Cesser, par une décision de renonciation, d'être président, oui c'est douloureux. Mais c'était mon devoir", explique-t-il sur le plateau de France 2.



Et de détailler : "les raisons qui m'ont poussé à ne pas être candidat étaient politiques : une gauche divisée, la candidature d'Emmanuel Macron déclarée, et une droite qui était assurée, nous disait-on", pour justifier son retrait, qu'il considère comme étant un "sacrifice", qu'il a fait "en connaissance de cause". "Parce que j'aurais pu mettre mon intérêt personnel, j'aurais pu avoir cette obsession d'être candidat pour être candidat quelles que soient les conséquences", explique l'ancien locataire de l'Élysée. Et d'ajouter : "Parce que j'étais président de la République, j'avais un devoir supérieur".

Enfin, François Hollande aurait-il pu battre Emmanuel Macron à cette élection ? "J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Qu'est-ce que ça aurait donné ? Ce n'est pas moi qui aurais gagné, ce n'était pas lui qui aurait gagné. Et aujourd'hui, on aurait un président de la République qui mènerait une politique encore plus dure que celle" d'aujourd'hui, avance l'ancien président. Et de conclure : "je suis aujourd'hui un citoyen, mais pas un citoyen comme les autres : je suis un ancien président".