Emmanuel Macron "est indigne de sa profession", dit un porte-parole d'Eric Zemmour

Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi 8 décembre à Vichy, un première depuis plus de 40 ans. Sur place, il a donné le ton. "Cette histoire, nous l’avons vécue, elle est écrite par les historiennes et historiens", a-t-il déclaré, "Gardons-nous de la manipuler, de l’agiter, de la revoir", a-t-il ajouté en réponse aux propos d'Éric Zemmour qui assurait que le maréchal Pétain a "protégé les juifs français et donné les juifs étrangers".

Du côté du candidat d'extrême droite, la première réaction ne s'est pas fait attendre. "Emmanuel Macron est en train d'interpréter une analyse historique qui a été portée il y a de nombreuses années par Éric Zemmour qui, à l'époque, était journaliste et polémiste", dénonce Benjamin Cauchy, porte-parole du candidat. "Aujourd'hui, Éric Zemmour est candidat à la présidence de la République".

"Ce qui intéresse les Français, c'est le grand déplacement, c'est le grand remplacement. Certainement pas d'avoir un président de la République qui s'amuse à jouer les critiques littéraires", poursuit le porte-parole. "Les Français attendent des propositions concrètes et une vision pour la France, donc nous ne perdrons pas de temps à nous rabaisser à ces tentatives de diversion d'Emmanuel Macron qui montrent bien qu'il est indigne de sa profession".