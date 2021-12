Macron : "Gardons nous de manipuler" l'Histoire, le message qui vise Zemmour

Viser sans jamais nommer. C'est presque devenu une seconde nature pour Emmanuel Macron. Invité à répondre aux questions des auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne ce mercredi 8 décembre, le président de la République a tenu un discours on ne peut plus politique, à quatre mois de l'élection présidentielle.

Le président de la République a mis en garde contre toute "manipulation" de l'histoire. Une allusion à peine dissimulée sur la controverse sur le nom de Vichy mais aussi à celle sur le régime du maréchal Pétain lancée par Eric Zemmour.

"Vichy nous renvoie à une histoire. Cette histoire nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et historiens. Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, permettre aux historiennes et historiens sur la base de traces et de documents, de construire une vérité historiographique", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir".

Une déclaration qui vise directement le candidat à l'élection présidentielle. Le président de la République a souhaité "honorer celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre" et a salué "le courage de ces 80 parlementaires qui à Vichy se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite et ont dit non".