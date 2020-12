Emmanuel Macron en dehors des radars pour Noël avant une semaine chargée

publié le 25/12/2020 à 19:40

Le président de la République n'est plus à l'isolement, huit jours après avoir été testé positif au coronavirus. La destination du chef de l’État pour les derniers jours de l'année est un secret jalousement gardé. Ordre d'Emmanuel Macron lui-même : pas un mot sur son lieu de Réveillon et de repos.



Emmanuel Macron s'offre ainsi une parenthèse en dehors des radars. Aucun déplacement n'est prévu à l'agenda officiel ce week-end. Mais la trève sera de courte durée. Dès la semaine prochaine, un Conseil de défense devrait être convoqué pour faire le point sur la crise sanitaire et le lancement de la campagne de vaccination. Le Président doit aussi suivre les développements du dossier Brexit puis préparer ses vœux aux Français du 31 au soir pour dessiner un horizon pour 2021.

On sait que le locataire de l’Élysée veut relancer les réformes interrompues brutalement par la pandémie de coronavirus, avec sur le haut de la pile la réforme des retraites, une promesse de campagne qu'Emmanuel Macron veut boucler avant la fin du quinquennat. Pour le reste, il faudra faire des choix car le temps presse, et le calendrier parlementaire est déjà plein à craquer.