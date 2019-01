publié le 24/01/2019 à 21:12

À l'occasion de la rencontre surprise entre le président de la République et les Français à un débat citoyen à Bourg-de-Péage, dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes), organisé par son ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et la maire de la ville, Nathalie Nieson, Emmanuel Macron a défendu longuement sa politique et n'a éludé aucune question.



Interpellé par un citoyen sur la taxe d'habitation, le président de la République a déclaré très clairement : "Plus personne ne la paiera, on la supprime en trois bouts". Et le président de préciser : "C'est l'État qui compense et l'État finance sur ses économies".

Le chef de l'État met donc fin à l'imbroglio de la taxe d'habitation qui, initialement, ne concernait pas les 20% les plus riches de la population. Cette taxe devait d'ailleurs être mise sur le tapis lors du grand débat.



Emmanuel Macron confirme que la taxe d'habitation, "plus personne ne la paiera" pic.twitter.com/RAyZAbtOQx — BFMTV (@BFMTV) 24 janvier 2019