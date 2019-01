Macron s'invite à un débat citoyen : il "se met à l'épreuve", dit Duhamel

et Leia Hoarau

Emmanuel Macron face aux citoyens. C'était une initiative surprise, pour laquelle il n'avait prévenu personne : le président de la République s'est invité, ce jeudi 24 janvier, à une rencontre de citoyens, à Bourg-de-Péage (Drôme).



Une première pour lui, à qui l'opposition reproche de "voyager dans une bulle à travers la France", explique Alain Duhamel, autrement dit de se cantonner, par prudence, aux rendez-vous avec les élus.



Ce changement n'est finalement pas étonnant, selon l'éditorialiste politique : "Il était obligé de faire évoluer sa méthode d'intervention dans le grand débat", explique Alain Duhamel, qui qualifie cette intervention de "dangereuse" car sans filtre et devant les caméras, mais pour laquelle le président "se met à l'épreuve délibérément".

Et face aux questions des citoyens, Emmanuel Macron se prête au jeu de l'apprentissage du dialogue direct entre un président et les Français. Dans les caractéristiques du président, "l'audace tient une large place et la confiance en soi est largement représentée elle aussi". Dans cet exercice aussi difficile que "pas banal", Alain Duhamel insiste sur le fait qu'il correspond davantage au principe du grand débat.