Grand débat : Macron doit sortir des mesures "spectactulaires et substantielles" dit Duhamel

et Salomé De Vera

publié le 23/01/2019 à 19:54

Les Français sont convaincus de la nécessité du grand débat national. 67% pensent que c'est une "bonne chose", mais ils sont également 62% à penser qu'Emmanuel Macron n'en tiendra pas compte, selon un sondage Opinion Way pour LCI, Le Figaro et RTL publié mardi 22 janvier.



C'est une contradiction, mais pas une surprise. C’est logique que les Français aient envie qu’on les écoute, qu’on les prenne en considération, qu’on les respecte. Or, cette fois-ci, ils auront toutes les possibilités de s’exprimer, comme ça ne s’est jamais produit avant : sur le numérique, dans les réunions, sur les cahiers de doléances...

Ensuite, les Français préfèrent de beaucoup le dialogue à la violence. S’ils soutiennent encore les mouvement en majorité, c’est parce qu’ils sont porteurs de leurs demandes. Ils aiment ce qui est nouveau mais leur scepticisme est à l’image de celui de tous les peuples, sur l’idée que les gouvernants les écoutent. De plus, on ne peut pas dire que l’écoute ait été la caractéristique de la présidence Macron.

Il est impossible de satisfaire tout le monde sur tout. Le chef de l'État sera jugé sur une seule chose : la demi-douzaine de mesures qui découleront du débat. Elles devront être à la fois spectaculaires qui doivent être en même temps vraiment substantielles. Il faut qu’à l’arrivée les Français aient l’impression qu’il y a eu vraiment du nouveau… en leur faveur.