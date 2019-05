publié le 17/05/2019 à 18:25

Emmanuel Macron a jugé ce vendredi 17 mai que le mouvement des "gilets jaunes" n'avait "plus de débouché politique", appelant "au calme" ceux qui continuent à manifester et les invitant à voter, voire à se présenter aux élections, six mois après le début de cette contestation sociale.



"Je considère pour ma part que j'ai apporté des réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement, à la fois le 10 décembre et dans la conférence de presse que j'ai donnée" a souligné le chef de l'État lors d'un déplacement à Biarritz.

Emmanuel Macron estime que son gouvernement a "fait sa part de travail" et appelle désormais les Français à se rendre aux urnes lors des élections européennes du dimanche 26 mai : "Je crois que (pour) celles et ceux qui continuent aujourd'hui (à manifester), il n'y a plus de débouché politique. Nous avons fait notre part de travail, maintenant chacun doit aller, voter aux élections, et quand il porte des idées, se présenter aux élections".