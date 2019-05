publié le 15/05/2019 à 00:44

Il souhaite faire "barrage" à Emmanuel Macron. Un élu régional de La France insoumise, ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé qu'il quittait son parti et qu'il allait voter pour la liste du Rassemblement national lors des élections européennes.



"Emmanuel Macron a catalysé la colère des Français (...) il y a répondu par l'arrogance, par l'insulte. Donc j'appelle à voter pour la seule liste souverainiste, qui met en avant l'indépendance de la France et qui est la mieux à même de faire barrage à Emmanuel Macron et de faire barrage à ce rouleau compresseur anti-social", a déclaré Andréa Kotarac, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, sur le plateau de BFM TV.

En appelant à voter pour la liste de Jordan Bardella, Andréa Kotarac souhaite "faire baisser le plus bas possible le score de LaREM, au niveau du charisme de Nathalie Loiseau".

Kotarac "rassuré" sur les questions sociales

Il a précisé avoir rencontré la présidente du parti d'extrême droite Marine Le Pen qui l'a "rassuré" sur les questions sociales. "Je n'adhère pas au RN mais le contexte politique actuel nécessite un barrage à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est en tête il va accélérer ses réformes anti-sociales", a ajouté l'élu.



Andréa Kotarac a précisé par la suite sur son compte Twitter qu'il allait "rendre" son mandat de conseiller régional. Il avait été élu en 2015 sur la liste PS/MRC/EELV/PG du socialiste Jean-Jack Queyranne et siégeait depuis au sein du groupe Rassemblement citoyen écologiste & solidaire (RCES), qui a décidé de "l'exclure dès ce soir".

Bien entendu, mes annonces sur #BFMTV seront suivies par des actes forts : oui je vais rendre mon mandat de conseiller régional conformément à l’éthique qui est la mienne. #19hRuthElkrief — Andréa Kotarac (@AndreaKotarac) 14 mai 2019

Elliott Aubin, élu LFI dans le 1er arrondissement de Lyon et "ami" de longue date d'Andréa Kotarac, s'est dit "abasourdi" et "sidéré" par la nouvelle, en évoquant sur Twitter "une cynique trahison politique à quelques jours d'un scrutin".



"Incompréhension, trahison. Condamnation absolue. On ne combat pas Macron avec le RN. On combat les deux quoi qu'il en soit", a tweeté de son côté Benoît Schneckenburger, candidat en 12e position sur la liste de LFI pour les élections européennes.

Le courage et la lucidité de cet élu réellement insoumis Le Rassemblement national Partager la citation





Le RN a salué de son côté, dans un communiqué, "le courage et la lucidité de cet élu réellement insoumis, qui a compris que la dynamique du RN était la seule capable de stopper la politique d'Emmanuel Macron et avec elle, la soumission de la France à la politique néfaste de l'Union européenne".