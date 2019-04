publié le 26/04/2019 à 09:27

Les réformes sont annoncées. Dans un discours et un question / réponse donnés devant plus de 300 journalistes, jeudi 25 avril à l'Élysée, le président a fait part des différentes façons de répondre aux attentes des "gilets jaunes". A-t-il convaincu ?



"Je l'attendais bon dans les questions et le ping-pong, il a été excellent. Je le redoutais pesant dans l'introduction et il a été très lourd", juge Nicolas Domenach. Un bon "résumé", selon Éric Zemmour qui "félicite" Emmanuel Macron "de s'être assis". Lors de son intervention. "Il a renoué avec le côté monarchique de la Vème" où le "roi est assis" est pas "debout comme les présidents américains", se réjouit-il.

"Il me donnait l'impression d'un stagiaire de l'ENA qui a découvert la France", déclare Éric Zemmour. "Le seul point positif de son action" était son mea culpa vers les corps intermédiaires, ajoute-il. "Il a conforté son socle (politique) de manière importante", réagit Nicolas Domenach. "Il va rassurer un peu au-delà de ce qu'il est mais ça va mettre des années avant de se réconcilier", conclut-il.