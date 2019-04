Annonces de Macron : "Ni l'extase, ni la dépression", dit Laurent Berger sur RTL

publié le 26/04/2019 à 08:12

"La porte s'est un peu ouverte, on va voir si les actes suivent". Après les annonces

d'Emmanuel Macron ce jeudi 25 avril, à l'issue du grand débat national et en réponse à la crise des "gilets jaunes", Laurent Berger, invité de RTL, se dit partagé ce vendredi 26 avril, entre salut et crainte.



Pour le secrétaire général de la CFDT, l'intervention présidentielle n'est "ni une satisfaction évidemment totale, ni le fait qu'il ne s'est rien passé". "Il y a eu une inflexion au moins dans le discours", reconnaît-il. "Il y a un diagnostic qui est posé, qui est juste sur les inégalités. On ne l'avait entendu dire à ce point qu'il y avait des inégalités sociales, fiscales et territoriales".

Cependant, il reste selon Laurent Berger des "manquements". "Je regrette qu'il n'y ait pas de mesures spécifiques de contributions des très hauts revenus", affirme-t-il, voire des "craintes". "La baisse de la fiscalité (...) ne doit pas se faire avec une baisse de l'action publique", s'inquiète le syndicaliste.