publié le 14/02/2021 à 12:22

Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti était l'invité du Grand Jury ce dimanche 14 février.

Pendant le confinement, entre le 16 mars et le 11 mai 2020, la population carcérale a diminué de 13.082 détenus. Lors de son discours de rentrée politique à Fréjus, dimanche 6 septembre, Marine Le Pen avait estimé que la crise sanitaire avait "servi de prétexte pour libérer de manière massive et irresponsable plus de 10.000 délinquants et criminels". Interrogée sur cette affirmation, Éric Dupond-Moretti l'a fermement démentie : "La moelle épinière, l'ADN du programme du Rassemblement national c'est la peur. Je vois une femme politique qui veut devenir présidente de la République qui est incapable d'aligner des chiffres essentiels sans être démentie. Cela pose quand même un problème de compétence ou de travail peut-être", souligne Éric Dupond-Moretti.