et Léa Stassinet

publié le 09/05/2019 à 08:15

Il y a quelques mois, en août 2018, Pascal Canfin avait refusé de prendre la suite de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. "Aucun écologiste ayant des convictions écologiques n'ira dans ce gouvernement s'il n'y a pas de big bang", avait à l'époque déclaré le directeur du Fonds mondial pour la nature en France (WWF).



Sept mois plus tard, l'écologiste a finalement accepté de figurer en 2e position de la liste de la majorité pour les élections européennes. Qu'est-ce qui explique ce revirement de situation ? "Quelque chose est en train de changer", a expliqué Pascal Canfin au micro de RTL jeudi 9 mai, assurant que la "priorité du projet (de la liste LaREM, ndlr), c'est l'urgence climatique".

Le candidat a dénoncé le "faux procès" qui était fait à Emmanuel Macron et au gouvernement, accusé par certaines associations de ne pas en faire assez sur le plan de l'environnement. "Emmanuel Macron est le premier chef de l'État au monde à refuser de négocier avec Donald Trump parce que ce dernier est sorti de l'accord de Paris", explique-t-il. "Il a dit : 'Le climat c'est plus important que le commerce' et personne n'avait osé le faire", poursuit Pascal Canfin.