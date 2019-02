publié le 24/02/2019 à 18:01

À trois mois, presque jour pour jour des élections européennes, un nouveau sondage vient mettre en lumière les principaux rapports de force, alors que la campagne n'a pas encore officiellement commencé. Selon notre baromètre, Harris Interactive Epoka pour RTL/ LCI et Le Figaro, la course en tête se fait toujours entre La République En Marche et le Rassemblement national.



La liste La République En Marche confirme les tendances de ces dernières semaines, en s'imposant en tête des intentions de vote avec 22%, alors que dans le même temps, la côte de popularité d'Emmanuel Macron reprend également des couleurs.

La crise actuelle semble donc en partie bénéficier au président et à sa majorité puisque son électorat fait bloc. Lorsqu'on interroge les électeurs qui s'apprêtent à voter En Marche ! leur première motivation est de soutenir Emmanuel Macron.

Pas d'effet Bellamy pour Les Républicains

Mais attention, le match reste serré puisque la liste du Rassemblement national arrive juste derrière avec 20% des intentions de vote, un peu moins, 19% dans l'hypothèse d'une liste "gilets jaunes". Loin derrière, Les Républicains ne décollent toujours pas avec 12%. Finalement, la tête de liste très médiatisée François-Xavier Bellamy n'aura rien changé.



Derrière, à égalité avec 8% des intentions de vote, la liste écolo portée par Yannick Jadot et celle de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui ne parvient plus à retrouver l'électorat qu'il perdu. Il était à 14% à l'automne dernier. Suivent le Parti socialiste, toujours au plus bas avec 6%. Même score pour Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon à 4%. Les autres listes ne dépassent pas 2%.



Notez enfin que l'hypothèse d'une liste "gilets jaunes" est testée dans ce sondage, et elle ne changerait quasiment rien avec à peine 3% d'intentions de vote. On est très loin des 12%.



Enquête réalisée en ligne les 22 et 23 février 2019 auprès d'un échantillon de 1064 personnes inscrites sur les listes électorales. Méthode des quotas.