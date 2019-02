et Marie-Pierre Haddad

François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, pour les élections européennes, ne fait pas l'unanimité au sein de son propre parti. Mais pas seulement. Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, François Bayrou estime qu'il "a du talent pour le jeu des idées. Mais je ne suis pas sûr que sa boussole ne soit pas un peu faussée".



Le président du MoDem, qui a réfuté l'idée d'incarner la tête de liste de la majorité, revient sur les propos du membre des Républicains sur le mariage pour tous. "Il a dit que le mariage pour tous n'était pas un changement de civilisation, mais la fin de la civilisation. Le mariage pour tous a été établi, est-ce que vous avez l'impression que la civilisation est finie ?", lance-t-il.

Le maire de Pau indique qu'il s'agit peut-être "du privilège de la jeunesse que de dire des choses aventurées". "Les choses sont si lourdes et si graves, qu'il faut si possible avoir le sens de la mesure et une qualité de jugement (...) Il y a beaucoup de gens qui pensent que la politique, ça consiste à faire triompher ses idées sur celles des autres. Je pense que ça consiste, au contraire, à faire que la société puisse accepter des idées différentes".