publié le 15/03/2019 à 08:33

Benoît Hamon, membre fondateur de Génération.s et candidat aux élections européennes,

a réagi à l'annonce de la liste commune entre Raphaël Glucksmann et le PS aux élections européennes. C'est pour lui, "une liste de plus à gauche".



"En fait la question pour tout électeur de gauche sincère qui se pose, qui s’interroge et se demande où sera la gauche écologiste aux européennes, il y aura effectivement plusieurs choix. Il faut l’aider dans ce choix", a expliqué l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

"Une voix en faveur d’une liste socialiste est une voix perdue pour la gauche", a fustigé Benoît Hamon. "Ce qu’il en reste du parti socialiste, pour l’essentiel ce sont les dirigeants qui ont soutenu Manuel Valls aux primaires contre moi. Je l’ai quitté honnêteté parce que je considérais que la séparation était la meilleure voie au moment où vivre ensemble était impossible et personne ne m’avait soutenu dans ma formation politique au moment de l’élection présidentielle".

"Dans les faits aujourd’hui si vous voulez être de gauche et écologiste, si votre voix se porte sur une liste socialiste, ce sera en faveur d’une coalition avec Emmanuel Macron, autant voter pour Nathalie Loiseau, de La République en marche". La ministre chargée des Affaires européennes a assuré être "prête" à être tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes de mai prochain, jeudi 14 mars, sur France 2.