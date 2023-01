Élection au PS : la victoire d'Olivier Faure au premier tour contestée

L'appareil socialiste se divise au moment d'élire son Premier secrétaire. Olivier Faure, le sortant, revendique la victoire à l'issue du premier tour qui s'est tenu jeudi 12 janvier. Mais ce résultat est contesté à l'intérieur du parti.

Les militants étaient appelés à départager trois candidats, pour répartir le poids des différentes sensibilités au sein de la direction du PS. Olivier Faure revendique au lendemain du premier tour une courte majorité, 50,5% des voix. Chiffre immédiatement contesté par Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, qui arrive deuxième avec un peu plus de 30% des suffrages.

L'élu socialiste déclare : "La direction est extrêmement fragilisée, elle ne fait plus consensus. Elle n'est plus majoritaire, elle est selon toute vraisemblance minoritaire, et dans tous les cas elle est dans une situation qui ne la rend plus en capacité de diriger le parti." Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Olivier Faure a obtenu "au mieux 48%."

Les bulletins des militants PS sont en train d'être recomptés. Tout cela montre la fracture entre un camp pro NUPES et ceux qui craignent que le PS soit effacé par l'alliance. En tout cas, les militants voteront une seconde fois jeudi 19 janvier, pour choisir le Premier secrétaire entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, et le challenger veut convaincre qu'il peut créer la surprise.

