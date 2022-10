ÉDITO - Parti socialiste : "Une odeur de règlements de comptes dans l'air", pointe Alba Ventura

Une histoire de socialistes comme on les aime. Ce mardi 4 octobre est synonyme de Conseil national au PS, avec son parlement qui se réunit dans la soirée. C'est dans cette instance que le parti avait acté un accord avec la France Insoumise au sein de la Nupes en mai dernier, pour les élections législatives. À compter de cette décision, plusieurs dizaines de socialistes, 79 au total, ont dit "non merci".

Ces derniers, refusant toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon ou compromission, sont alors entrés en dissidence. Le parti socialiste avait suspendu ces "traitres", promettant une purge et de ne pas les pardonner. De son côté, la commission des conflits avait promis des sanctions et l'exclusion pendait alors au nez de ces dissidents. Finalement, au Conseil national, il va être question de leur... réintégration. Cela peut se comprendre en même temps, les socialistes ne sont déjà pas nombreux.

Attention cependant, rien n'est fait. Au PS, la tendance est légèrement à l'anthropophagie et ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'alliance se fichent de la sentence. Ces derniers en veulent toujours à Olivier Faure, le grand patron du parti, de s'être vendu à la France Insoumise. Carole Delga et Anne Hidalgo, par exemple, comptent bien lui faire la peau au prochain congrès à Marseille les 27, 28 et 29 janvier prochains. Il y a une odeur de règlements de comptes dans l'air.

