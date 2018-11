publié le 14/11/2018 à 11:25

"Accompagner", c'est le mot du jour d'Édouard Philippe, invité au micro de RTL ce mercredi 14 novembre. Le premier ministre a annoncé une surprime à la conversion de 4.000 euros, un élargissement des indemnités kilométriques mais aussi le maintient de sa taxe carbone.



Alain Chamoux, représentant des "gilets jaunes" en Bretagne, a réagi au micro de RTL sur les propos du premier ministre. "Il n'y a rien de nouveau, c'est une très petite partie de la population française qui va bénéficier du lot de mesurettes proposées par Édouard Philippe", a estimé le représentant des gilets jaunes en Bretagne, qui a parlé d'un discours "embrouillé". Les "gilets jaunes" ne sont donc pas prêts à faire tomber leur tenue et maintiennent leur grande manifestation, prévue le 17 novembre.



Sur RTL, Édouard Philippe a rappelé que les blocages seront sanctionnés : "Je ne suis, par nature, pas inquiet, je suis attentif à l'angoisse, à la colère et je la respecte. Vous avez le droit de manifester mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi".

Un plan tricoté au dernier moment

De son côté, l'éditorialiste politique de RTL, Alba Ventura, estime que le premier ministre n'a pas parlé au micro de RTL d'un accompagnement mais plutôt "de cap", "de leur trajectoire" concernant la transition énergétique. "Édouard Philippe était absolument droit dans ses bottes, ce matin. La hausse des carburants ne bouge pas", a-t-elle rappelé. Selon elle, le gouvernement veut tout mettre en oeuvre pour aider à réduire la pollution.

Le journaliste François Lenglet explique de son côté de "mesures significatives" parce qu'elles concernent potentiellement plusieurs millions" de Français et Françaises et qu'elles sont "assez modestes dans leur montant", autour d'une centaine d'euros par an.



Alba Ventura affirme cependant qu'il s'agit d'un plan tricoté par le gouvernement au dernier moment. "L'objectif est louable mais il y a un problème d'équation avec ce gouvernement. Il y a une politique volontariste", faite "un peu brutalement", face au quotidien des Français et des Françaises. "On doit leur permettre de changer progressivement", ajoute l'éditorialiste.